Motivi per usare Skype ancora oggi

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è stata l'app più famosa per effettuare le videochiamate prima dell'avvento delle moderne app di chat e delle app per meeting. Con essa era possibile contattare chiunque avesse un account e realizzare videochiamate senza limiti, da qualsiasi dispositivo supportato.la funzione di videochiamate è disponibile praticamente in ogni app in cui si inviano messaggi; a cosa serve quindi utilizzare? Nella guida che segue vi mostreremo quali sono i vantaggi die perché onviene utilizzarlo, nonostante la concorrenza agguerrita. LEGGI ANCHE -> Come fare chiamate e videochiamate Whatsapp da PC 1) Bing Chat intelligenza artificiale Dentroè possibile chattare e fare domande all'intelligenza artificiale di ...