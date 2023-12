Mosquera | nome nuovo per l'Atalanta

Commenta per primo L'Atalanta cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. L'ultima pista porta al 19enne spagnolo di origini colombiane del Valencia, Cristhian... già visto in Il cacciatore, I Medici Neldella famiglia e soprattutto in Romanzo Criminale ... fratello minore di Elena) JesusBernal (il calciatore Carlos Quintana), Lorenzo Aloi (...Piace il 19enne difensore spagnolo, già sondato in estate. Contatto anche per Kehrer, Dragusin vicino al Tottenham ...Per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini adesso la parola alla difesa, si cerca almeno un rinforzo per la batteria dei centrali ...