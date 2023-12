Moser e Saronni | ancora | «Lui è durato 5 anni al top | io 15 Io aprii le porte al futuro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). Francescointervistato da Libero per i 40del record dell’ora (che poi gli fu revocato). Lei fu l’astronauta di quel nuovo cielo ciclistico. «Prima del tentativo messicano tutto era rivolto al passato. Iolea una nuova realtà con le prime ruote lenticolari, il cardiofrequenzimetro, gli scarpini attaccati ai pedali, i body aerodinamici». Eppure, prima di quell’impresa, nessuno credeva in lei, a partire da Eddy Merckx che deteneva il primato, vero? «Fui molto criticato, Eddy pensava che non si potesse battere il suo record di 49 chilometri con la preparazione che feci io. Diceva che si sarebbe dovuto tentare subito dopo un duro impegno su strada. Si sbagliava. Ma non ho fatto ricredere soltanto lui». Dopo l’estasi in ...