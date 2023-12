Morto Wolfgang Schaeuble | ex ministro delle Finanze tedesco

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’exdel governo, èall’età di 81 anni. A renderlo noto è la Dpa, citando la famiglia di. Il decesso diè avvenuto ieri sera, secondo quanto riporta la Bild. Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni,lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti. Entrato per la prima volta al Bundestag nel 1972 con la Cdu nella circoscrizione di Offenburg,svolse un ruolo determinante – comedell’Interno del governo di Helmut Kohl – nel Trattato di unificazione della Repubblica federale con l’allora Repubblica democratica tedesca, nel 1990. In ...