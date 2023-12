Morto Wolfgang Schaeuble | ex ministro delle Finanze tedesco

L'ex ministro delle Finanze tedesco,Schaeuble , èall'età di 81 anni, come riferiscono i media tedeschi. Schaeuble, volto dell'austerity tedesca e membro del Bundestag per oltre mezzo secolo, ha dedicato gran parte della ...Schaeuble , ex ministro delle Finanze tedesco , è. Aveva 81 anni. Lo riferiscono i media tedeschi. Schaeuble, volto dell'austerity tedesca, membro del Bundestag per oltre mezzo secolo, ...Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni, lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti ...L'ex presidente del Bundestag e storico ministro dell'Interno e delle finanze tedesco è morto all'età di 81 anni ...