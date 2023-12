Morto lo chef star Bill Granger | “Inventore dell’avocado toast”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il rinomatoaustraliano, spesso definito il “padrino delall’avocado” e il “Re della colazione“, è venuto a mancare all’età di 54 anni.è deceduto il giorno di Natale in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia, dopo una breve battaglia contro il cancro.era noto per aver reso popolare il piatto, che è apparso per la prima volta nel menù del suo cafés nel 1993. Tuttavia, in un’intervista del 2015, aveva modestamente attribuito la creazione del piatto ai suoi clienti. La sua carriera, durata oltre trent’anni, lo ha visto costruire un impero di 19 ristoranti sparsi tra Sydney, Londra, Tokyo, Osaka, Fukuoka e Seoul. Era un cuoco autodidatta, che aveva ...

Lee aveva una buona relazione con l'Italia: uno dei suoi cugini viveva a Milano, e lui era stato il protagonista di Pasta , divertente k - drama del 2010 in cui è lodispotico di La sfera , un ...Tra questi lostellato di 'Torre del Saracino' a Vico Equense Gennaro Esposito: 'In questi giorni di festa è doppiamente tragico parlare della scomparsa di una persona. Quando ieri abbiamo ...Aveva 54 anni. È morto «serenamente» il giorno di Natale in un letto di ospedale di Londra. Al suo fianco la moglie Natalie Elliott e le loro tre figlie: Edie, Inès e Bunny. Sono in molti, proprio in ...Dal casalingo svedese che vive in provincia di Cuneo al "giovane-vecchio" fino alla studentessa di economia del Madagascar: la sfilata degli ...