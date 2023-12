Morto lo chef autodidatta Bill Granger | padre dell' avocado toast  Sarà ricordato come il Re della Colazione

E’ Morto a 54 anni Bill Granger , lo chef australiano noto per esser stato l’inventore dell’avocado toast. E’ deceduto nel giorno di Natale in un ... (ilfattoquotidiano)

... nel Milanese, invece, è, per un incidente avvenuto nella notte del 27 dicembre sulla strada statale 36 direzione Malpensa, il 22enne Nicolò Sposaro, grande tifoso dell'Inter , apprezzato...Ha inventato uno dei toast più amati al mondo , principe dei brunch e delle colazioni dei Paesi di cultura anglosassoni, amatissimo in Italia, l' avocado toast . Èloaustraliano Bill Granger , considerato proprio padre dell'avocado toast. S'è spento a Londra, "serenamente", come riferiscono i parenti, il giorno di Natale in un ospedale della City, ...Si è spento a 98 anni Jacques Delors uno dei padri dell'euro. Tre volte presidente della Commissione europea rinunciò a correre per l'Eliseo nel 1995.È morto all'età di 98 anni Jacques Delors, l'ex presidente della Commissione Europea tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell'Economia francese tra il 1981 e il 1984.