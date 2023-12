Morto Lee Sun-kyun premio Oscar nel film “Parasite”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E' stato trovato privo di vita l'attore sudcoreano Lee Sun-, 48 anni, noto per il suo ruolo nel". Lo riferisce la polizia di Seoul in una nota sottolineando di aver ricevuto una denuncia di persona scomparsa dal suo manager. Lee è stato trovatonella sua auto questa mattina.Lee è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di Park Dong-ik, il padre della ricca famiglia Park, in "". Ha ottenuto riconoscimenti anche per i suoi ruoli nella serie televisiva del 2007 "Behind the White Tower", nella serie del 2010 "Pasta" e nella serie thriller di fantascienza "Dr. Brain", per il quale è stato nominato per un International Emmy Award.