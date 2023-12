Morto Lee Sun-kyun | l’attore star del film premio Oscar “Parasite” trovato senza vita all’interno di un’auto a Seul

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È statosudcoreano Lee Sun-, noto al grande pubblico per essere stato ladel, che nel 2020 trionfò agli. Il corpo del48enne è statodalla Poliziadimobile in un parco nel centro delle capitale sudcoreana. Lee era indagato per uso di droga: uno scandalo che aveva offuscato la sua immagine di attore di successo. Gli agenti stavano cercando Lee su richiesta dei familiari che avevanoun messaggio delche poteva lasciar intendere la sua intenzione di suicidarsi. La polizia ha prima comunicato di aver ...

