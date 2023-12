Morto Lee Sun-Kyun | l’attore del film Oscar ‘Parasite’ trovato senza vita in auto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – E' statoa Seul l'attore sudcoreano Lee Sun-, star del'Parasite', che nel 2020 trionfò agli. Il corpo dell'attore 48enne è statostamani dalla Polizia in un'nella capitale sudcoreana. Lo hanno riferito i media sudcoreani. La Polizia non esclude l'ipotesi del suicidio. Lee era indagato per uso

La Polizia non esclude l'ipotesi del suicidio. Lee era indagato per uso di droghe. E' stato trovato morto a Seul l'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, star del film 'Parasite', che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è stato trovato stamani dalla Polizia in un'auto nella capitale sudcoreana. Gli operatori sanitari hanno poi confermato che l'uomo era morto. La polizia stava cercando Lee, 48 anni, dopo aver ricevuto una segnalazione della sua scomparsa. Seul, 27 dicembre 2023 - Lutto nel mondo del cinema. L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film 'Parasite' trionfatore agli Oscar 2020, è stato trovato morto. Si sospetta che si tratti di suicidio.