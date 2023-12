Morto Lee Sun-Kyun | l’attore del film Oscar ‘Parasite’ trovato senza vita in auto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – E’ statoa Seulsudcoreano Lee Sun-, star del, che nel 2020 trionfò agli. Il corpo del48enne è statostamani dalla Polizia in un’nella capitale sudcoreana. Lo hanno riferito i media sudcoreani. La Polizia non esclude l’ipotesi del suicidio. Lee era indagato per uso di droghe. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' stato trovatoa Seul l'attore sudcoreanoSun - kyun, star del film 'Parasite', che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è stato trovato stamani dalla Polizia in un'auto nella capitale ...7.50 Cinema, trovatoSun - kyun L'attore sudcoreanoSun - kyun, noto per aver recitato nel film premiato con l'Oscar 'Parasite', è stato trovatodalla polizia all'interno di una automobile in un parco ...L'attore sudcoreano Lee Sun-Kyun, famoso per il suo ruolo in "Parasite", il film che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto a bordo di un'auto a Seul. Il 48enne, che dalle prime informazi ...