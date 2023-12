Morto Lee Sun-Kyun | l’attore del film Oscar ‘Parasite’ trovato senza vita in auto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La Polizia non esclude l'ipotesi del suicidio. Lee era indagato per uso di droghe E' statoa Seul l'attore sudcoreano Lee Sun-, star del'Parasite', che nel 2020 trionfò agli. Il corpo dell'attore 48enne è statostamani dalla Polizia in un'nella capitale sudcoreana. Lo hanno riferito i media sudcoreani.

AGI - L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film 'Parasite' che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto per un sospetto suicidio. Lo ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap.