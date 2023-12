Morto Jacques Delors | Renzi | “Un gigante dell’Europa politica”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA – A 89 anni èl’ex presidente della Commissione europea. Ecco come lo ricorda sui suoi canali social l’ex premier Matteo(foto), fondatore di Italia Viva: “è stato un. Il miglior modo per ricordarlo è lavorare insieme per gli Stati Uniti d’Europa di domani”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - L'ex presidente della Commissione EuropeaDelors, considerato uno dei padri dell'euro, èall'età di 98 anni. Delors ha guidato la Commissione Ue dal gennaio 1985 al gennaio 1995, in tre mandati consecutivi. Finora è l'unico caso ...ROMA - L'ex presidente della Commissione EuropeaDelors, considerato uno dei padri dell'euro, èall'età di 98 anni. Delors ha guidato la Commissione Ue dal gennaio 1985 al gennaio 1995, in tre mandati consecutivi. Finora è l'unico caso ...ROMA - L'ex presidente della Commissione Europea Jacques Delors, considerato uno dei padri dell'euro, è morto all'età di 98 anni. Delors ha guidato la Commissione Ue dal gennaio 1985 al gennaio 1995, ...Non c’è stato nulla da fare per Antonio Lupo, 37 anni, operaio di Favara, deceduto questo pomeriggio a distanza di quasi tre mesi da un brutto incidente in cui era rimasto coinvolto. L’uomo, dopo quas ...