Morto a 54 anni Bill Granger | lo chef “inventore dell’avocado toast” | è deceduto il giorno di Natale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E’a 54, loaustraliano noto per esser stato l’. E’neldiin un ospedale di Londra: accanto a lui, fanno sapere i tabloid britci, c’erano la moglie Natalie Elliott e le loro tre figlie Edie, Inès e Bunny. In queste ore in molti stanno rendendo omaggio sui social a questo maestro della cucina, riconosciuto dal Washington Post come il “padre”, un piatto da lui introdotto per la prima volta nel 1993. Nato nel 1969 a Melbourne,era un cuoco autodidatta con una passione per la cultura culinaria e una straordinaria abilità nel ...