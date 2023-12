Morte Sospetta di Nelluccia | 84 Anni | Giallo a Gissi con Gioielli Scomparsi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Chieti - La vigilia di Natale si è trasformata in un mistero nella cittadina di, dove è stata rinvenuta morta Carolina D'Addario, conosciuta come "", ottantaquattrenne residente da sola nella sua abitazione. La donna, celebre per essere stata per decenni la sarta di riferimento del paese, è stata scoperta senza vita dai suoi familiari il 24 dicembre. Le indagini condotte dai carabinieri cercano di fare luce su questo enigma, poiché, nonostante l'ipotesi iniziale di un malore, alcune ferite sul corpo della vittima hanno suscitato sospetti. La casa, situata nel centro del paese, non mostra segni evidenti di effrazione, ma la scena interna è caratterizzata dalla mancanza di alcunie da un disordine apparente. La figura di, apprezzata per la sua abilità nella sartoria, ha lasciato un vuoto ...

