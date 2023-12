Morte Delors | Draghi | “Sua visione e pragmatismo ci guidino in sfide che abbiamo davanti”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Jacquesè stato il padre dell’Europa moderna. Dal Trattato di Maastricht agli Accordi di Schengen, ha presieduto a cambiamenti epocali che ancora oggi definiscono l’Unione Europea, il suo potenziale, le sue aspirazioni”. Così l’ex premier e presidente della Commissione europea, Mario, commenta con una nota all’Adnkronos, la scomparsa dell’economista francese Jaques. “– prosegue- ha mostrato a generazioni di europei come si possano combinare idealismo e concretezza per costruire un’Europa più forte, più prospera, più giusta. Questo metodo, fatto di, deve continuare a guidarci nellesempre più complesse che. Ai suoi cari, le ...

La nota all'Adnkronos: "Padre dell’Europa moderna, ha mostrato a generazioni di europei come si possano combinare idealismo e concretezza per ... (sbircialanotizia)

Così l'ex premier e presidente della Commissione europea, Mario Draghi, commenta con una nota all'Adnkronos, la scomparsa dell'economista francese Jaques. '- prosegue Draghi - ha ...Così l'ex premier e presidente della Commissione europea, Mario Draghi, commenta con una nota all'Adnkronos, la scomparsa dell'economista francese Jaques. "- prosegue Draghi - ha ...– Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, padre dell'euro e figura della sinistra francese, è morto all'età di 98 anni, lo ha annunciato la figlia Martine Aubry… Leggi ..."Delors - prosegue Draghi- ha mostrato a generazioni di europei come si possano combinare idealismo e concretezza per costruire un’Europa più forte, più prospera, più giusta. Questo metodo, fatto di ...