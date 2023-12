Morta l' anziana colpita da malore dopo la maxi-bolletta da 15 mila euro Era un errore

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Unfatale, che ora rischia di finire nelle aule di tribunale. Non ce l'ha fatta Caterina Giovinazzo, la donna di 88 anni che aveva accusato unaver scoperto di dover pagare unadell'acqua di oltre 15: l'88enne èla Vigilia di Natale presso l'ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata in condizioni gravissime. Ora, riporta Il Secolo XIX, i familiari dell'non escludono di rivolgersi ad un legale per fare luce sulla vicenda. I fatti risalgono agli inizi di dicembre, quando la donna ha scoperto di dover pagare al gruppo Iren, a cui faceva affidamento per il rifornimento idrico, ben 15.339. Non solo, la sua banca aveva già autorizzato il pagamento di metà della somma ...