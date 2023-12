Morta Giulia De Marco | tra le prime donne giudici

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si è spenta a 83 anniDe, moglie di Luciano Violante ed ex presidente del tribunale per i minorenni di Torino, che ha guidato fino al 2006. E’ stata una delle «magnifiche otto», ovvero tra leottoche indossarono la toga nel 1965, due anni dopo l’approvazione in Parlamento della legge che stabiliva la parità tra i sessi negli uffici pubblici e nelle professioni. La carriera diDeEntrata in magistratura nel 1965 ha cominciato la sua carriera prima a Milano e poi a Brindisi, per fermarsi a Torino dal 1968. Fu pretore fino al 1975, poi pretore del lavoro. Ma nel 1982 inizió a occuparsi di problemi dell’infanzia, il settore che più l’ha coinvolta professionalmente e umanamente, fino a essere nominata presidente del tribunale che ha guidato a ...