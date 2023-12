Morta Giulia De Marco | moglie di Luciano Violante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si è spentaDe, ladel magistrato. Èa Torino questa notte, a 83 anni. Chi eraDeDesi è spenta questa notte nel capoluogo piemontese. Era nata a Cosenza il 21 febbraio 1940. In seguito, è stata giudice minorile dal 1982. Mentre all’età di 57 anni era stata presidente del tribunale dei Minori di Torino, succedendo a Camillo Losanna. Per quanto riguarda la magistratura invece, dal 1965 aveva cominciato la carriera a Milano, poi a Brindisi e dal 1968 a Torino. Qui era pretore del lavoro fino a quando non aveva cominciato ad occuparsi di problemi dell’infanzia. Lascia due figli, Gianluca e Francesca. Aveva poi la passione per la montagna che condivideva con il ...