Monza | Franco | “A Napoli cercheremo di far bene | sul mercato ”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Michele, direttore sportivo del, ha parlato a Calcio24 durante Calcio24 Live. Queste le sue parole: “A gennaio ilè diverso, si corre ai ripari dopo aver fatto scelte estive che magari non hanno reso. Prendere tanto per prendere non va fatto, però vanno scelti uomini e calciatori giusti.? Progetto che parte dal 2018-19, una scalata rapida che ha portato la società al traguardo storico della Serie A. Abbiamo fatto un campionato importante e ora serve riconfermarsi. Veniamo aa giocare come facciamo sempre. Abbiamo identità forte edi fare. Aldobbiamo ringraziare tutti Galliani, lavorare con lui ci agevola ed è motivo di ispirazione”. “Abbiamo un ...

