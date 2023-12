Molestie negli ospedali | dottoresse e infermiere rompono il silenzio | «Noi abusate e discriminate da colleghi o primari»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Violenza psicologica,, discriminazione di genere. È questa la realtà celata che si annida tra i repartieri dove ogni giorno, tirocinanti e specializzande sono costrette a subire abusi sul posto di lavoro. «Appena ho vinto il concorso per l’indeterminato, i medici uomini hanno fatto una scommessa su quando sarei rimasta incinta», è una delle tante testimonianze raccolte dall’attivista social «Mamme a nudo» che si batte contro la violenza ostetrica. «Ora sono ginecologa. Quando ero studentessa e frequentavo il reparto, ilo ci disse: come entrate in specialità vi mettiamo la spirale», rivela in anonimo una dottoressa. «Ogni volta che una donna diventaa, in ospedale scattano frasi come “Chissà da chi si è fatta scopare”», riporta ...