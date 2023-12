Moby | preso in consegna secondo traghetto nuova generazione Moby Legacy

Alla cerimonia di consegna erano presenti perAlessandro Onorato e Matteo Savelli, manager storico della famiglia Onorato Il Gruppohain consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard laLegacy, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella diFantasy, entrata a far parte della flotta a giugno ...GUANGZHOU (CINA) - Il Gruppohain consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard laLegacy, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella diFantasy, entrata a far parte della flotta a giugno ...Alla cerimonia di consegna erano presenti per Moby Alessandro Onorato e Matteo Savelli, manager storico della famiglia Onorato ...(FERPRESS) – Roma, 27 DIC – Il Gruppo Moby ha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard la Moby Legacy, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella di Moby Fantasy, entrata ...