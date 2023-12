Moby Legacy è partita oggi alla volta di Livorno | attesa in Italia entro fine gennaio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Gruppoha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard la, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella diFantasy, entrata a far parte della flotta a giugno 2023.Cina, il suo arrivo inè previsto peral porto dicerimonia di consegna erano presenti perAlessandro Onorato e Matteo Savelli, manager storico della famiglia Onorato. Lache, come la nave gemella, sarà caratterizzata diconica Balena Blu dipinta sulla fiancata èCina con il suo equipaggio ...

... manager storico della famiglia Onorato Il Gruppoha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard la, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella di...GUANGZHOU (CINA) - Il Gruppoha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard la, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella diFantasy, entrata a far parte della flotta a giugno 2023. Partita oggi dalla Cina, il suo arrivo in Italia è previsto per ...Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.Alla cerimonia di consegna erano presenti per Moby Alessandro Onorato e Matteo Savelli, manager storico della famiglia Onorato ...