Minzolini | «Rete 4 mi ha tolto il talk show | ma non ho capito perché»

... non lo scrive. Per i vertici Mediaset la sua conduzione non rispetta il ' formalismo televisivo ' dellaUn tema dirompente che riempie anche la puntata della vigilia di Natale di Stasera Italia , il programma in onda su4 e condotto da Augusto. Ospite in collegamento ecco Vittorio ...L’addio di Minzolini arriva a poche ore da quello di Nicola Porro, che però era già in previsione. Stando alle anticipazioni di Davidemaggio, non ci saranno più due volti diversi per la settimana e ...L’ex direttore del Tg1 è stato sollevato dal ruolo di conduttore del talk show, chiuso per la concorrenza e ascolti deludenti: i saluti nell’ultima puntata ...