Minaccia l’ex mentre è dai carabinieri | “ti brucio con l’acido”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) . Arrestato grazie alla recente riforma del Codice Rosso «È successo tutto in poche ore. La ragazza si è rivolta a noi in mattinata. Era terrorizzata. Da giorni viveva in uno stato di ansia totale. In serata è tutto finito: avevamo già arrestato il suo aguzzino. L’arresto in flagranza differita, previsto dalla riforma del Codice Rosso, ha dimostrato di essere uno strumento davvero efficace». A parlare al Giornale di Brescia è il luogotenente Massimiliano Addonisio, colui che ha eseguito l’arresto dell’uomo, il primo di questo genere in Italia. “La nuova disciplina – spiega sempre il comandante dei– prevede si possa arrestare una persona nei casi in cui il reato sia dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni informatiche o telematiche. Ciò che conta è che non si superino le 48 ore dal fatto documentato”. La vittima è una donna, ...