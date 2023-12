Milizie Houthi attaccano nave Msc mercantile | Israele | “È terrorismo supportato da Iran”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le tensioni nella regione del Mar Rosso sono nuovamente salite alle stelle a seguito di un attacco lanciato dalledello Yemen. La loro ultima azione, avvenuta il 26 dicembre, ha visto come obiettivo unacommerciale appartenente al gigante della navigazione MSC. La, chiamata United, è stata colpita da missili navali dopo aver presumibilmente ignorato tre chiamate di avvertimento. Il portavoce dellearmate yemenite ha confermato l’attacco. Legame tra attacco e Stato diI dettagli specifici dell’attacco e il suo contesto più ampio rimangono incerti. Non è stato chiarito il legame tra lae lo Stato di, frequentemente preso di mira daglisin ...

... i pianeti sono gli ex ribelli che in Yemen hanno conquistato la capitale, lesciite in ...non potrebbe minacciare Israele con l'apertura di un altro fronte del conflitto a nord e gli...Mentre sarebbe stato lanciato dai ribellidallo Yemen, ieri, il drone intercettato dal ... Intanto gli Stati Uniti hanno effettuato raid aerei in Iraq contro tre obiettivi legati alle...Altri tre soldati sraeliani sono morti nel nord della Striscia di Gaza. Lo rende noto l'IDF secondo quanto riportano i media israeliani. I soldati uccisi sono il tenente Yaron Eliezer Chitiz, 23 anni, ...Dopo l'ennesimo bombardamento dei miliziani filo-iraniani è arrivata la reazione della task force di cui fa parte anche l'Italia: abbattuti missili e droni ...