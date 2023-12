Milan | un altro grottsco infortunio | Pioli | crollano le quote dell' esonero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Infortunato anche Luka Jovic, sempre più grottesca la situazione in casa. L'attaccante serbo, vice-Giroud tra i più brillanti nelle ultime partite con 3 gol in 4 gare tra campionato e Champions, sente ancora dolore alla caviglia colpita in uno scontro di gioco a Salerno (dove ha segnato allo scadere la rete del 2-2). L'ex attaccante di Eintracht, Real Madrid e Fiorentina, arrivato all'ultimo secondo del mercato estivo, ha lavorato a parte aello, lo staff medico rossonero sta valutando e la sua presenza sabato a San Siro contro il Sassuolo è fortemente in dubbio. Piove sul bagnato per Stefano, il mister in odore dianche per l'incredibile numero di infortuni (30, la maggior parte muscolari e in particolare, caso più unico che raro, tendinei) che proprio contro gli emiliani si ...