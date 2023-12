Milan-Sassuolo | probabile formazione | Theo Hernandez di nuovo da centrale?

Il Milan ha svolto un Allenamento questa mattina a Milanello : come è andata la giornata di Yunus Musah , che era in dubbio per il Sassuolo (pianetamilan)

Stesso discorso vale anche per ilcon la Coppa d'Africa che li priverà di Bennacer e con l'... Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando ilsolamente in prestito. Poi nella ...Prosegue l'emergenza infortuni per ilche potrebbe perdere anche Luka Jovic. Per il serbo nessun problema di carattere muscolare, si ...a parte Musah che non sarà a disposizione contro il(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Stefano Pioli è ancora costretto a optare per qualche azzardo per gestire l'emergenza infortuni del suo Milan. Contro il Sassuolo sabato a San Siro, il ...Il Corriere dello Sport fa un focus sulla situazione infortuni in casa Milan. Non solo la difesa, anche il centrocampo rischia l'emergenza.