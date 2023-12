Milan-Sassuolo | arbitrerà Marinelli Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Milan-Sassuolo , gara valida per il 18° turno di Serie A, storicamente ha assunto un significato per entrambe le squadre. Il motivo (pianetamilan)

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito ai Biglietti di Milan-Sassuolo , match valevole per la 18^ giornata di Serie A (pianetamilan)

Yunus Musah resta in dubbio per Milan-Sassuolo di sabato 30 dicembre a 'San Siro'. Lo statunitense ha lavorato a parte ieri a Milanello (pianetamilan)

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I rossoneri cercano quella continuità necessaria per ... (sport.periodicodaily)

Stefano Pioli rischia la panchina se in Milan-Sassuolo non arriverà una vittoria convincente. La sua ricetta per scongiurare la crisi nera (pianetamilan)

Difensori cercasi in casa, dove la situazione è al limite del disperato. Contro il Sassuolo gli unici titolari sono Simon Kjaer, Jan-Carlo Simi e Marco Pellegrino, appena tornato dalla frattura al piede. Per Milan-Sassuolo è stato designato Livio Marinelli di Tivoli. Marinelli designato per Milan-Sassuolo, Udinese-Bologna a Orsato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere Milan-Sassuolo.