Milan | problemi anche per Jovic | Pioli scalda Camarda

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Aello la spia dell’emergenza lampeggia a ripetizione da settimane. L’ultimo aggiornamento è arrivato pochi minuti fa:Lukarischia di fermarsi per un problema fisico, il serbo è in dubbio per la sfida di sabato in campionato contro il Sassuolo. Non si tratta di uno stop di natura muscolare, uno dei tanti che da mesi sta decimando lo spogliatoio del, ma di una contusione alla caviglia rimediata nell’ultima sfida, a Salerno prima di Natale. Una botta dolorosa, ancora da smaltire. Nella seduta di oggi, mercoledì 27 dicembre, l’ex viola non è sceso in campo insieme ai compagni. Mancano tre giorni all’ultimo match del 2023 e le speranze che possa recuperare in tempo, dalle sensazioni che circolano aello sembrano ridotte a un lumicino. SeLuka ...

