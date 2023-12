Milan | più che mai in bilico il futuro di Pioli | dimezzata la quota dell’esonero

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non è stato un Natale tranquillo per ile per Stefano, che è sempre più a rischio esonero. La partita contro...

(Adnkronos) – Roma (3.573 Punti di ricarica ), Milano (2.704) e Napoli (2.643) sul podio delle prime 20 Province per abitanti per numero di ... (giornaledellumbria)

Milan o, 27 dic. - (Adnkronos) - Non è stato un Natale tranquillo per il Milan e per Stefano Pioli , che è sempre più a rischio esonero. La partita ... (liberoquotidiano)

Commenta per primo Non è stato un Natale tranquillo per ile per Stefano Pioli , che è semprea rischio esonero. La partita contro la Salernitana si è risolta con un altro stop e con l'ennesimo, lungo, infortunio, quello di Tomori. Circostanze che ......nel caso del, ad aggravare la situazione anche un quadro degli infortunati sinceramente preoccupante, che rende complicato ottenere il sì da qualsiasi allenatore su piazza. E la soluzione...