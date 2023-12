Milan | Leao sui social contro gli haters FOTO

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Rafaelrisponde agli, ripubblicando un post nelle sue storie di Instagram. Un gruppo di sciatori, gli, sono in cima a una montagna, mentre uno solo ha il coraggio di scendere lungo il pendio – in questo caso il calciatore del– per raggiungere la valle, ovvero i sogni. https://www.instagram.com/stories/iamrafae93/3267139216624802412/ SportFace.

Paolo Maldini , ex calciatore e dirigente del Milan , ha festeggia to il Natale con la famiglia . E Rafael Leao ha approva to sui social (pianetamilan)

Paolo Maldini , ex calciatore e dirigente del Milan , ha festeggia to il Natale con la famiglia . E Rafael Leao ha approvato sui social (pianetamilan)

Alessandro Costacurta , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento del Milan e di Leao Alessandro Costacurta , ex giocatore, ha ... (calcionews24)

...proverà a recuperarlo per la gara contro il Sassuolo (dove comunque dovrebbero partire Pulisic - Giroud -come tridente titolare), ma la sua presenza è attualmente in dubbio. Leggi anche- ...Il problema infortuni è la croce di Stefano Pioli e del suo, che sabato riceverà la bestia ... ma i rossoneri hanno bisogno di recuperare il miglior, peraltro molto cercato ma poco aiutato ...Dalla tasca di Bremer escono Leao e Osimhen: la Juventus ha deciso di annunciare il rinnovo di contratto del difensore inserendo uno sfottò diretto ...Il Milan di Pioli tornerà in campo contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre a San Siro: le scelte in difesa, più Theo Hernandez che Simic ...