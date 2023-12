Milan | Jovic in dubbio per il Sassuolo? Ecco le ultime | PM NEWS

infortuni,si ferma. Problemi per l'attaccante rossonero La lista degli infortuni in casaè destinata ad allungarsi Sin qui 30 ko in stagione (su 21 giocatori diverrsi), 22 per ...1 Un'altra tegola in casa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Luka, autore del gol del pari, ha ricevuto una contusione alla caviglia nella sfida contro la Salernitana. L'attaccante serbo, nella giornata ...Il Milan di Pioli tornerà in campo contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre a San Siro: le scelte in difesa, più Theo Hernandez che Simic ...Potrebbe ulteriormente allungarsi la lunga lista di infortuni in casa Milan. Luka Jovic ha dolore a una caviglia per una botta rimediata a Salerno e ha ...