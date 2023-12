Milan | Jovic in dubbio per il match contro il Sassuolo | trauma contusivo alla caviglia per il serbo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilnon smette mai di avere a che fare con gli infortuni. Il 31esimo infortunio in stagione porta il nome di Luka ed il cognome diche è rimasto vittima di unche potrebbe impedirgli di essere presente in quel San Siro quando nella prossima giornata arrivrà ildi Dionisi. Per il centravanti ex Real Madrid unlo potrebbe costringere a saltare ili neroverdi.si va ad aggiungere ad una lista infinita di infortuni che dilaniano gli uomini e la squadra di Pioli che difatti è sin dall’inizio di stagione in totale emergenza. SportFace.

1 Un'altra tegola in casa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Luka, autore del gol del pari, ha ricevuto una contusione alla caviglia nella sfida contro la Salernitana. L'attaccante serbo, nella giornata ......un attaccante che alternandosi conconsenta anche di far rifiatare Giroud. Esempi di attaccanti che stanno emergendo quest'anno in serie A: Colombo al Monza (tra l'altro in prestito dal), ...Il Milan di Pioli tornerà in campo contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre a San Siro: le scelte in difesa, più Theo Hernandez che Simic ...Potrebbe ulteriormente allungarsi la lunga lista di infortuni in casa Milan. Luka Jovic ha dolore a una caviglia per una botta rimediata a Salerno e ha ...