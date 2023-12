Milan | fatta per il ritorno di Gabbia a gennaio

Il Milan ha chiuso il primo innesto per il calciomercato di gennaio . E’ fatta per l’arrivo di Matija Popovic, un promettente giovane calciatore ... (calcioweb.eu)

Il Milan chiude un colpo in prospettiva: è fatta per l'arrivo di Matija Popovic , classe 2006 del Partizan Belgrado. I dettagli dell'operazione (pianetamilan)

Alla fine Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. L'annuncio, ufficioso, è del Corriere della Sera via Financial Times: lo svedese, che ha smesso di ... (liberoquotidiano)

Mi auguro per ilche Bennacer torni ad essere il giocatore che era prima dei problemi fisici. ... GLI INFORTUNI - 'Sarò all'antica, ma penso che si siapoca preparazione per andare a giocare ......in contropiede mettono in difficoltà illo si è visto più volte. Io lavorerei su questo e cercherei di avere una difesa più attenta'. Sull'emergenza infortuni Capello reputa che 'si sia...Il primo intervento di Ibrahimovic da dirigente potrebbe non essere l'acquisto di un giocatore o l'arrivo di un nuovo allenatore. I dettagli ...Giocondo Martorelli ha parlato di mercato a TMW. Chi lo farà "Sicuramente De Laurentiis insieme alla collaborazione del direttore sportivo Meluso e di Micheli. Ma non è un ...