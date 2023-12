Milan | arriva il primo rinforzo | torna Gabbia dal Villareal

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tutto fatto per il ritorno del difensore classe '99, arruolabile già dalla sfida di Coppa Italia del 2 gennaio. Si cerca anche un altro centrale, in attacco piace Guirassy dello Stoccarda

Bergamo . È in corso in queste ore la protesta dei lavoratori del Commercio e del turismo , cioè gli addetti di pubblici esercizi, alberghi, ... (bergamonews)

Un Pranzo offerto a chi ne ha bisogno, ai senza fissa dimora , tra le vetrine dei grandi marchi, in mezzo a chi corre per qualche regalo dell’ultimo ... (ilfattoquotidiano)

' Il Monza nona Napoli con la testa serena visto che siamo reduci da due sconfitte consecutive. Abbiamo un calendario complicato: dopo aver giocato cone Fiorentina, ora ci aspetteranno ...Nuova occasione per la difesa delin Serie AProprio dal campionato italiano di Serie A potrebbe arrivare una grande occasione di calciomercato per il. Stiamo parlando di Martin Erlic, ...Tutto fatto per il ritorno del difensore classe '99, arruolabile già dalla sfida di Coppa Italia del 2 gennaio. Si cerca anche un altro centrale, in attacco piace Guirassy dello Stoccarda ...Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di forze fresche per la seconda parte di stagione: attenzione al profilo di Martin Erlic del Sassuolo ...