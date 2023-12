Milan | altro infortunio! Gabbia è ad un passo Che stoccata di Salvini!

Ancora un'incursione in una proprietà privata per gli attivisti di Ultima generazione, che hanno preso di mira la Rinascente di Milano (ilgiornale)

Ipotesi estere Qualche rumors accosta ila Graham Potter (libero dopo l'esonero di aprile del Chelsea): più una suggestione che. Iscriviti alla newsletter - -... ma risulta ormai languido e lapalissiano ribadire la sua permanenza tra i pali del nostro.... ... ed uninverno è dunque passato per dar luogo al suo successore, ovvero il quinto dell'...Il ritorno del difensore dal Villarreal sarà il primo rinforzo di gennaio. Prosegue la trattativa con lo Stoccarda per Guirassy: nuovi contatti previsti entro il fine settimana… Leggi ...Il club rossonero ha concluso un’operazione in vista del mercato invernale: un primo innesto utile per mister Pioli. Il Milan vive una situazione di emergenza in difesa a causa dei tanti infortuni, qu ...