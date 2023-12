Migranti | a Lampedusa 18 sbarchi in 24 ore | 660 ospiti nell' hotspot

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) commenta Non si ferma l'arrivo die ultime 24 ore glisono stati 18. In totale all'interno dell'di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce rossa, vi sono ...

commenta Altri 117sono sbarcati adopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Salgono a 12 con un totale di ...- Ansa Il 17 settembre visita lampo adella presidente della Commissione Europea, Ursula ...un dialogo politico a livello politico europeo che ha portato al recente accordo sui. Un'...Hanno riferito ai soccorritori di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 5mila dollari o 6mila euro. I 15, invece, hanno raccontato d'essere salpati ieri mattina da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 ...A Lampedusa sono stati 14 gli sbarchi ieri e 4 dopo la mezzanotte di oggi. In totale all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce ...