Michela Murgia | qual è il tema del libro postumo Dare la vita

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ildeldilaè la genitorialità in tutte le sue forme. Nel volume, che sarà pubblicato da Rizzoli il prossimo 9 gennaio, la scrittrice e attivista sarda, morta lo scorso 10 agosto all’età di 51 anni, sono raccolte una serie di riflessioni sull’essere genitori e più in generale sulla famiglia. Si tratta di testi scritti proprio negli ultimi giorni didell’autrice, che fanno luce sulla sua concezione dei legami familiari non tradizionali. Ovvero di tutte quelle relazioni tra persone che sono fortissime e viscerali anche senza vincoli di sangue. La stessaaveva definito la sua come una Queer Family, che si riferisce a quei rapporti che sono famiglia. Indipendentemente dal DNA. La ...

