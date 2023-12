Michael Schumacher | le parole del fratello a 10 anni dalla tragedia

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sono passati 10da quando il miglior pilota del mondo,, è stato vittima di un tragico incidente sciistico. Il mostro di Formula 1 nel 2013 è caduto procurandosi gravi lesioni celebrali. Le sue condizioni restano critiche e la famiglia si è chiusa in un silenzio tombale che non lascia speranze. In occasione del decimo anno da quel tragico giorno che ha segnato la vita del campione, ilRalf si è lasciato andare uno straziante sfogo sul leggendario pilota. Leggi anche:, arriva l’annuncio: la decisione della famiglia Leggi anche: Giorgia Meloni, primo Natale senza Giambruno: come l’ha trascorso 10dall’incidente diNella tarda mattinata del 29 dicembre 2013 la vita del pilota ...