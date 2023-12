Michael Schumacher | 10 anni dopo l’incidente | il ricordo della sua “mamma italiana”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sono passati 10dal tragico incidente che ha coinvolto, ma il suoè ancora vivo nel cuore di coloro che l’hanno conosciuto. Campione sulla pista e nella vita, l’ex pilota di Formula 1 vive costretto in un letto ormai da moltissimo tempo ma c’è ancora chi ha la speranza di vederlo entrare dalla porta del suo ristorante e sorriderle, come succedeva quand’era il primo pilotaFerrari. Lei è la sua “”, Rossella Gini, la chef del ristorante Montana di Maranello dove era solito recarsi insieme ai piloti e ai dirigentiRossa., le parole di Rossella Gini 7 volte campione del mondo e cliente fisso del suo ...

Mancano oramai solo due giorni al triste decennale dell'incidente che ha cambiato per sempre la vita di. Gettando al tempo stesso il mondo dell'automobilismo e della F1 in particolare in una grande tristezza pari a quella per la morte di Ayrton Senna nel 1994. Tra i vari ricordi, ..."Mi manca il miodi allora". Sono le parole di Ralfalla vigilia del decimo anniversario dell'incidente che ha coinvolto il fratello di. Era la tarda mattinata del 29 dicembre del 2013 ...Dieci anni fa l'incidente sulle nevi di Meribel ha fatto piombare nel mistero il destino del tedesco. Abbiamo visitato la cittadina svizzera dove risiede, accudito dalla famiglia e protetto da una com ...A quasi 10 anni di distanza dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher, l'ex patron della Formula 1 nel corso di un'intervista ha rilasciato il suo personale pensiero su Schumi ...