“Mia figlia potrebbe avere la neutropenia?”

Il 2023 sta per volgere al termine, proprio per questo non può che essere normale lasciarsi andare ai bilanci. Questo vale anche per Alessandro ... (diredonna)

'Può essere, non la devo lasciare': così, grazie alla prontezza di Pasquale e dei suoi colleghi dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti per soccorrere una ragazza che voleva togliersi la vita e rimasta ...Leggi Anche Carabiniere eroe salva donna dal fiume Il premier Meloni: grazie eroi in divisa ''Può essere, non la devo lasciare': così, grazie alla prontezza di Pasquale e dei suoi colleghi ...Simona Ventura torna a sorridere. E lo fa dopo tanto tempo. «Il 2023 per me - racconta in un'intervista a Libero - è stato un anno straordinario, ma il 2024 porterà un ...La 33enne Theresa Cachuela era fuori con la figlia più piccola quando il marito Jason Calchuela si è avvicinato e l'ha freddata ...