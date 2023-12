Mi sento la mamma di tutti i bambini Cristina D' Avena confessa il suo rimpianto

(Adnkronos) – ''Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da ... (periodicodaily)

Pubblicato il 18 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – ''Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – ”Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da ... ()

... ho cercato di difendermi, lui ha continuato a colpirmi anche quando è arrivata mia', ...Colavitto che poi parla dello Stato - penso che ci sia una burocrazia troppo lenta però non me ladi ...Basti vedere la docuserie dedicata al dietro le quinte dell'anno d'oro di Elodie "ancora la ... Complimenti aRAI per aver fatto prima e meglio dei suoi concorrenti tradizionali e streaming. ...In una lunga intervista all'Adnkronos, la cantante si è raccontata a ruota libera, lasciandosi andare anche a qualche piccola rivelazione ...Fidanzata da anni, non ha intenzione di sposarsi. “Per il momento ho declinato la proposta, non riusciamo a metterci d’accordo ...