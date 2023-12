Meteo Capodanno | il vortice dal Nord Europa potrebbe portare il freddo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le vacanze di Natale hanno visto un tempo stabile, mainveceessere stravolto da unciclonico proveniente dalchefare da guastafeste. Arriva dalilciclonico cheuna perturbazione atlantica verso la fine dell’anno. c’è da dire però che la perturbazione non è ancora del tutto chiara, per cui le previsioni sono ancora incerte. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la perturbazione dovrebbe passare sul Paese da Ovest verso Est in particolar modo tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio 2024 e dovrebbe interessare principalmente le regioni settentrionali e, anche se in minore misura, quelle del Centro. Per le temperature invece ci ...