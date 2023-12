Meteo a Bergamo | un finale di 2023 con cielo nuvoloso e nebbia a banchi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il flusso occidentale andato istaurandosi in questo inizio settimana continuerà a garantire tempo stabile ma grigio in pianura per l’afflusso di correnti umide nei bassi strati e più soleggiato sul comparto Alpino e Prealpino ai ripari dalle umide correnti in risalita dal Mar Ligure. Per il fine settimana un debole fronte atlantico potrebbe apportare un lieve disturbo con qualche precipitazioni sui settori meridionali della regione ed una intensificazione dei venti sui rilievi. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del CentroLombardo. Mercoledì 27 dicembreTempo Previsto: Fin dal mattino prevalenza dimoltoo coperto per stratificazioni da nubi basse, possibilidie foschie sui settori più meridionali di pianura; sui rilievi Alpini e Prealpini ...