Mes | Tajani | “Non siamo d’accordo sui controlli severi agli Stati” E sul Superbonus | “Ci batteremo per far finire i lavori a chi è al 70%”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Il Mes non è programma del governo quindi abbiamo votato differentemente perché avevamo delle riserve sui contenuti. Non capisco perché quando bisogna dare dei soldi alle banche nessuno debba controllare, mentre se li si dannoc’è bisogno di un controllo severo. Sulnoi penche se le persone anno concluso il 70% deisia giusto permettere dicon una proroga di qualche settimana, questa è una scelta di buonsenso. Ritengo che questa iniziativa che parte dalla Regione Lazio per federare i nostri gruppi sia importante per consolidare l’anima liberale in Regione. Vedremo cosa potremo fare insieme, passo importante perché si realizza in una delle principali regioni italiane”. Così Antonio, vicepremier e segretario di Forza ...

FI, la crisi d'identità del partito di. Il futuro passa dalle Europee Forza Italia è sempre più in difficoltà, la decisione di non votare il Mes ma astenersi ha agitato il partito e non è piaciuta all'alleato europeo: il Ppe. ROMA " Sul Mes noi siamo sempre stati molto coerenti. Eravamo favorevoli ma avevamo delle riserve sul nuovo ... lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Canale 5. Per evitare la crisi interna di Forza Italia dopo il no al Mes, Antonio Tajani punta sul Superbonus e spera nelle elezioni europee. Roma, 27 dic - Non in discussione comunque, assicura Tajani, la maggioranza di governo: "Ci sono posizioni diverse, ma ma la nostra non è appiattita su quella delle opposizioni"