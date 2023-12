Mes | Tajani | La nostra astensione? Una scelta politica per chiedere aggiustamenti alla riforma

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023" "Ci siamo astenuti perché non siamo contro il Mes. Lanon è una non, bensì unaper chidere riforme. Cioè perdeglidel Mes. E' unaeuropeista la, chiediamo il controllo delm Parlamento Europeo. Il Mes non è soggetto a controlli e questo non è giusto. Noi lanciamo questa sfida, il resto è propaganda. E' lo stesso principio per cui noi ci siamo astenuti per la richiesta di pace in Israele. La pace la vogliamo tutti, ma non si può non condannare anche chiaramente Hamas" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio ...

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non credo che avremo dei problemi in Europa per la non approvazione della ratifica del Mes. Non trasformiamo ... (iltempo)

Quindi non cadiamo nella trappola delle propaganda, di pensare alcome se fosse un affare di Stato" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, uscendo dalla conferenza in cui ha ...Ilnon è soggetto a controlli e questo non è giusto. Noi lanciamo questa sfida, il resto è ...non si può non condannare anche chiaramente Hamas" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, ...AGI/Vista - "Non credo che avremo dei problemi in Europa per la non approvazione della ratifica del Mes. Non trasformiamo le cose che si dicono in Italia come se fossero delle verità rivelate. Per ese ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La nostra valutazione è che il Patto di stabilità accettato sia peggiorativo in modo significativo rispetto a quanto previsto dalla Commissione e che l'Italia non sia stat ...