Mes | Tajani “Forza Italia è sempre stata coerente”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Mes noi siamostati molto coerenti: eravamo favorevoli al Mes, che è un fondo che serve ad aiutare gli Stati in caso di crisi, avevamo delle riserve sul nuovo regolamento che allarga la copertura alle banche. Questo regolamento non prevede alcun controllo e noi chiedevamo questo controllo”. Lo ha detto Antonio, vicepremier e ministro degli Esteri e segretario nazionale di, a Mattino Cinque su Canale 5, in risposta a una domanda sulla posizione del suo partito nei confronti del Mes.“Abbiamo chiesto di fare un controllo, come accade per la Bce, da parte del Parlamento europeo”, ha evidenziato. “Lega e Fratelli d'– ha affermato – sono per principio contrari al Mes, noi non siamo contrari in principio, siamo scettici nei confronti ...