Mes | Tajani | Averlo bocciato non è una questione di Stato | non cadiamo nella trappola

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non credo che avremo dei problemi in Europa per la non approvazione della ratifica del Mes. Non trasformiamo le cose che si dicono in Italia come se fossero delle verità rivelate. Per esempio la Francia e i Paesi Bassi hannola Costituzione Europea e non mi pare che oggi siano additati come pericolosi antieuropeisti. Quindi nondelle propaganda, di pensare al Mes come se fosse un affare di" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, uscendo dalla conferenza in cui ha annunciato la formazione del gruppo comune con Noi Moderati nel Consiglio Regionale del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

' Con l'astensione sul #, Forza Italia si è di fatto dissolta: dal giorno di quello sciagurato voto grazie a TajaNì, l'uomo del Nì, non esiste piu. Gli argomenti con cuigiustifica quella scelta sono un penoso ...FI, la crisi d'identità del partito di. Il futuro passa dalle Europee Forza Italia è sempre più in difficoltà, la decisione di non votare ilma astenersi ha agitato il partito e non è piaciuta all'alleato europeo: il Ppe. Nel ...“Importante che entro il 29 dicembre venga approvata la Manovra che ha contenuti fondamentali: abbiamo concentrato le risorse per sostenere famiglie, imprese, dare fondi per la riduzione delle liste d ..."Non credo che avremo dei problemi in Europa per la non approvazione della ratifica del Mes. Non trasformiamo le cose che si dicono in Italia come se fossero delle verità rivelate. Per esempio la Fran ...