Mes | la versione di Giorgetti non convince le opposizioni | “Si dimetta”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Giancarloaccetta di andare fuori dall'odg, ossia la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande dellesu Mes e nuovo Patto di Stabilità. Ma la '' del ministro dell'Economia in audizione non. Anzi, le sue parole suonano come conferma di critiche avanzate dalla minoranza. Sia sul

Dopo esser stato tirato in mezzo dalla premier Giorgia Meloni, sul Mes, Luigi Di Maio , ex ministro degli Esteri, ex capo politico del M5S, oggi ... (open.online)

... ossia la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande delle opposizioni sue nuovo Patto di Stabilità . Ma la '' del ministro dell'Economia in audizione non ...... ovvero la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande delle opposizioni sue nuovo Patto di Stabilità. Ma la '' del ministro dell'Economia in audizione non ...ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Mes noi siamo sempre stati molto coerenti: eravamo favorevoli al Mes, che è un fondo che serve ad aiutare gli Stati in caso di crisi, avevamo delle riserve s ...(Adnkronos) - Giancarlo Giorgetti accetta di andare fuori dall'odg, ossia la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande delle opposizioni su Mes e nuovo Patto di Stabili ...